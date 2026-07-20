مصر تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الحيوية في الكويت





أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت وأكدت أنه يُمثل اعتداءً مباشرًا على منشأة مدنية حيوية وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته مساء اليوم - تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية منشآتها الحيوية.. وجددت رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.