"الإطفاء الكويتية" تخمد حرائق الهجمات المعادية وتتعامل مع شظايا في المناطق السكنية





سيطرت فرق قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم، على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد، وفقاً لإعلان المتحدث الرسمي باسم القوة العميد محمد الغريب.

وأسفرت العمليات في الموقع الأول، عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل بالقطاع النفطي جراء تجدد الاستهداف أثناء المكافحة، حيث جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشاركت خمس فرق بمساندة من إطفاء القطاع النفطي في الموقع الأول، وثلاث فرق في الموقع الثاني.

كما تعاملت القوة بنجاح مع ثلاثة حرائق متفرقة في مناطق سكنية نتجت عن تساقط الشظايا، مخلفة أضرارا مادية فقط دون تسجيل أي إصابات.