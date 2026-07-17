تصعيد مستمر للهجمات الأميركية على إيران





صعّدت الولايات المتحدة الجمعة ضرباتها على إيران لليلة السادسة توالياً، وقال الجيش الأميركي عبر منصة إكس إنه هاجم ليل الخميس إلى الجمعة "عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، بينها مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وبنى تحتية لوجستية عسكرية ومنشآت بحرية".

وأعلنت إيران تعرّض شبكة الكهرباء في الجنوب لأضرار من الغارات، ودعت السكان للاقتصاد في استهلاك التيار، كما أفادت بتعرض جسور وميناء ومطار ومحطة للقطارات للقصف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد خلال الأسبوع بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.