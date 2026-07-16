الجيش الكويتي: رصد 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في دولة الكويت، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان،بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، عدد (32) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.