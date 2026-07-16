نبيل فهمي يؤكد لمحمود عباس مركزية القضية الفلسطينية وضرورة الدعم المالي

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمّان، أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتدمر آفاق السلام.

جاء هذا اللقاء في عمّان إثر رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للأمين العام بزيارة مدينة رام الله، حيث استمع فهمي إلى رؤية الرئيس الفلسطيني بشأن أولويات المرحلة الحالية وسبل تعزيز الدعم الدولي للقضية.

وحذر فهمي في بيان صادر عن الجامعة العربية من مضي الحكومة الإسرائيلية في فرض ضم الضفة الغربية عملياً عبر تكثيف الاستيطان، والتهجير، وحصار المدن، وإطلاق يد المستوطنين لممارسة العنف، مشدداً على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي عاجل للتصدي لهذه المخططات.

وأكد على أهمية ترجمة الدعم العربي لفلسطين إلى خطوات عملية، لا سيما من خلال مساندة السلطة الفلسطينية ماليا في مواجهة تداعيات استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب.

وجدد الأمين العام التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للجامعة العربية، مشيراً إلى الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في أية ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.