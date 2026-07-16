مصر وتركيا توقعان خطابي نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع العسكري المشترك

وقعت مصر وتركيا خطابات نوايا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والتصنيع العسكري، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتطوير القدرات المشتركة. جاء ذلك وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية في ختام زيارة رسمية استمرت عدة أيام أجراها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى تركيا، حيث ترأس مع نظيره التركي يشار غولر جلسة مباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري ومجالات التدريب.

وتضمنت الزيارة أيضا توقيع خطاب نوايا إضافي بين رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، فضلاً عن عقد لقاءات وجولات تفقدية لكبرى شركات التصنيع العسكري التركية للاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات وبحث فرص التصنيع المشترك.