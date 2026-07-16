الجيش الأمريكي: القوات الأمريكية تعطل سفينة لم تلتزم بتعليماته في الخليج

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو تموز، عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي.

وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها رصدت الناقلة التجارية (بيلما)، التي ترفع علم كوراساو، أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج. وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي.

وأضاف البيان أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بعد إطلاق صواريخ من طراز (هيلفاير) على مدخنتها، مؤكداً أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران.

وكانت القوات الأمريكية قد استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها في الساعة الرابعة من مساء يوم 14 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من التنفيذ، قامت القيادة المركزية بتغيير مسار سفينتين تجاريتين امتثلتا للتعليمات، بينما عطلت السفينة غير الممتثلة. وأكدت القوات الأمريكية بقاءها في حالة يقظة واستعداد لضمان الامتثال التام للإجراءات.