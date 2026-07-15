مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين والكويت والأردن

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت.

وأكد معاليه أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيداً غير مسبوق، ويعكس إصراراً واضحاً على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية، واستهانةً مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار معاليه إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها، بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وشدد معاليه على أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومعرباً عن تمنياته للمصابين من منتسبي القوات المسلحة في دولة الكويت بالشفاء العاجل.