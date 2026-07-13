نيويورك تايمز: ترامب يبلغ الكونغرس رسمياً باستئناف الحرب في إيران





قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسميا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وكان ترامب قال إن مضيق هرمز «مفتوح وسيظل مفتوحاً»، سواء بوجود إيران أو من دونها، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي.

وقال ترامب إن أمريكا ستكون «حامية مضيق هرمز»، مضيفاً أنه سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، وأضاف أن العملية ستبدأ على الفور.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يتعين تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع برنامج «فوكس آند فريندز» على قناة «فوكس نيوز»: «سنسيطر على المضيق، وربما نديره. سنصبح حامي المضيق، وربما نُسمى الملاك الحارس للمضيق، ويجب تعويضنا عن ذلك».