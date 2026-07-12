أمين عام مجلس التعاون يدين استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وتكرار استهدافاتها العدوانية

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، وتكرار استهدافاتها العدوانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتداءاتها الخطيرة على السفن التجارية.

وأكد معاليه أن السلوك الإيراني يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويضًا لأمن الملاحة وحرّيتها.

وأشار معاليه إلى أن هذه الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة لا تعرقل فحسب جميع المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تكشف إصرارًا ممنهجًا على تكريس الفوضى، في تحد صارخ للقانون الدولي والإرادة الدولية الساعية إلى إحلال السلام.

وشدد معاليه، على أن مجلس التعاون يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز أمنها وصون سيادتها وحماية شعوبها والمقيمين على أراضيها.