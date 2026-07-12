الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

أدانت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى، وذلك على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي داخل السجون الإسرائيلية.

وأكدت الجامعة، في بيان اليوم، أن تلك الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة البرغوثي، واعتبرت أن ما يتعرض له الأسرى يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، والسماح بزيارة طبية مستقلة للأسير مروان البرغوثي ونقله إلى مستشفى إذا اقتضت حالته الصحية، ووقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لأسباب سياسية.