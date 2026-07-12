ترامب: مضيق هرمز مفتوح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع (إن.بي.سي) أن مضيق هرمز مفتوح.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن، وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة فيه، رغم إعلان إيران إغلاق الممر المائي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "القوات الأمريكية متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان، والمضايقات، والتهديدات، والإعلانات التعسفية غير المبررة الصادرة عن إيران"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت سنتكوم أن "إيران لا تسيطر على المضيق".