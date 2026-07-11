مسؤول: واشنطن تطالب طهران ببيان تؤكد فيه أن "هرمز" مفتوح وآمن للسفن

قال مسؤول أمريكي بارز إن الولايات المتحدة تطالب بأن تصدر إيران بيانا علنيا تقول فيه إن مضيق هرمز مفتوح وإن السفن التي تعبر الممر المائي الحيوي لن تتعرض لهجمات مجددا، مضيفا أن الصراعات الداخلية على السلطة في طهران جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق والحفاظ عليه.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن استئناف الضربات هذا الأسبوع جاء بعد أن حاول ما وصفه بأنه فصيل مارق من المتشددين الإيرانيين إفساد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنه يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت "انتهى"، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات الرامية إلى وضع نهاية دائمة للحرب.

وقال المسؤول يوم الجمعة إن ترامب يمنح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن في إشارة إلى التحديات المقبلة، أكد أن الرئيس لديه مجموعة واسعة من الخيارات إذا انهارت المحادثات.

وأضاف أن صراعا على السلطة يدور حاليا في إيران بعد أن أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية في بداية الحرب إلى مقتل زعيمها علي خامنئي.