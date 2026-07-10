أمريكا تبدأ معركة كسر عظم في «هرمز»

الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن واستهداف الناقلة القطرية
وشنت الولايات المتحدة، أمس، موجة جديدة وواسعة من الغارات على مناطق عدة في إيران، لتقويض قدرتها على تهديد الملاحة، وُصفت بأنها الأعنف منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي.
وأعلنت «سنتكوم» استهداف أكثر من 90 موقعاً عسكرياً إيرانياً.
وذكرت مصادر أن واشنطن تستعد لمواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لإجبارها على وقف تهديداتها للملاحة، وأن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن التصعيد الحالي «قد يستمر يوماً أو يومين، أو أسبوعاً أو شهراً».
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الكويت وعمان والبحرين وقطر والمملكة المتحدة عن إدانته الشديدة لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية، وكذلك لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات»، واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية في المضيق، بما يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية.