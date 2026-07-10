الإمارات: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك للسيادة وتهديد للاستقرار

سموه يؤكد تضامن الإمارات مع قطر ودعمها الإجراءات كافة للحفاظ على أمنها

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، مجمل التطورات الإقليمية.

وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، وإيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

وأعرب سموه، خلال الاتصالين مع وزيري خارجية البحرين والكويت، عن إدانته الشديدة لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البلدين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما، مشدداً على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

كما جرى خلال المباحثات الهاتفية مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى سموه اتصالاً مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق، بما يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقويضاً لأمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين والكويت، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البلدين الشقيقين، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.

كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الأردن بالصواريخ.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردن، وتهديداً لأمنه واستقراره. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.