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الشرق الأوسط

إعادة التيار الكهربائي لعدد من مناطق الكويت بعد انقطاع الخدمة

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وام


 أعادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فيما تواصل فرق الطوارئ أعمالها لإعادة الكهرباء إلى بقية المناطق في أسرع وقت ممكن.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزار تأكيدها استمرارها في متابعة الوضع حتى استكمال إعادة الخدمة بشكل كامل.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية من الخدمة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة في البلاد، في حين باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلًا لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.