الخزانة الأمريكية :إلغاء الترخيص العام بالسماح ببيع النفط الإيراني





تعرضت ثلاث ناقلات الثلاثاء لهجمات بمقذوفات في مضيق هرمز، حسبما أعلن الجيش البريطاني، في أحدث هجوم بستهدف السفن المارة من المضيق.

وبعد ساعات من الهجمات أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني .

كانت وزارة الخزانة قد أصدرت الشهر الماضي ترخيصا لمدة 60 يوما يرفع العقوبات على النفط الإيراني ضمن اتفاق مؤقت لإنهاء القتال بين الدولتين. ولم يجب مسؤولو الخزانة على الفور على استعلام وكالة "أسوشيتد برس" عن سبب إلغاء الترخيص.

وكانت الاعتداءات الجديدة في المضيق هي الأكثر عددا في يوم واحد منذ أبريل الماضي، بحسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وهددت الهجمات الجديدة بخنق تدفق المرور في المضيق بينما كانت الدول تأمل في استعادة ممارسات حركة الشحن الطبيعية وتخفيف الضغط الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب.

وكانت إحدى الناقلات تبحر قبالة ساحل عمان، عندما تم استهدافها واشتعلت فيهعا النيران، وفقا لما ذكر مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة. وقال التلفزيون الإيراني إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال تعرضت لهجوم بعد تجاهل التحذيرات، لكنه لم يعلن مسؤولية البلاد عن الهجوم بشكل مباشر.

وتعرضت السفينتان الأخريان لبعض الأضرار، لكن لم يتعرض أحد على متهما لإصابات، وواصلتا الإبحار في طريقهما، بحسب الهيئة البريطانية.