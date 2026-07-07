الجيش البريطاني: اندلاع النيران في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف في هرمز

أعلن الجيش البريطاني أن ناقلة نفط كانت تبحر قبالة في مضيق هرمز اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتها بمقذوف.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إن الناقلة تعرضت للإصابة بالقرب من منطقة ليما في سلطنة عُمان داخل مضيق هرمز.

وأضاف أن المقذوف أصاب الجانب المطل على الميناء من السفينة أثناء توجهها جنوبا للخروج من المضيق باتجاه خليج عُمان.

وأشار المركز إلى أنه لم تترتب أي آثار بيئية على الهجوم، وأن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

ويعد هذا الهجوم أحدث استهداف لسفينة كانت تعبر المدخل الضيق للخليج، الذي كان يمر عبره في أوقات السلم نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية.