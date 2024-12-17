عملية تركية وشيكة عبر الحدود مع سوريا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أميركي أن عملية تركية عبر الحدود مع سوريا "قد تكون وشيكة".

وأضافت الصحيفة أن تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها تحشد قواتها على طول الحدود مع سوريا.

وقال مسؤولون أميركيون كبار، وفق الصحيفة، إن تركيا وحلفاءها من فصائل المعارضة يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا، مما أثار مخاوف من أن أنقرة تستعد لتوغل واسع النطاق في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد السوريون.

وقال المسؤولون إن القوات تضم مقاتلين منفصائل المعارضة وقوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة تتركز بالقرب من كوباني في سوريا على الحدود الشمالية مع تركيا.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن عملية تركية عبر الحدود قد تكون وشيكة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولين أكراد يحثون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الضغط على أنقرة لمنع الغزو.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت عدم التوصل إلى "هدنة دائمة في منطقتي منبج وعين العرب ـ كوباني"، مع الجانب التركي وفصائل المعارضة رغم الوساطة الأمريكية.