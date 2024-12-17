البرلمان العربي يدين قرار توسع الاستيطان الإسرائيلي بهضبة الجولان المحتلة

أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة والذي، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتعدياً على السيادة السورية يهدد وحدة وسلامة أراضيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، وتتعمد تخريب فرص استعادة أمنها واستقرارها باحتلال المزيد من أراضيها، مطالبًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب السوري لتنفيذ خياراته الوطنية بعيدا عن أية تدخلات خارجية.