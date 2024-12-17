مصر والبحرين تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

شددت مصر والبحرين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، مؤكدين أن التهدئة في الأرض الفلسطينية هي الأساس لاستعادة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاحتواء الوضع في غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، محذرين من مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الأمن والسلم الإقليمي.

وأكد السيسي في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.