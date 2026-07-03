"حكماء المسلمين" يدين بشدة التفجير الإرهابي في دمشق





أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة السورية "دمشق"، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المجلس، في بيان اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الشرائع السماوية، والمواثيق والأعراف الدولية، مجددا موقفه الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا، وإلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.