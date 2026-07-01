نبيل فهمي يتسلم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية

تسلم نبيل فهمي، اليوم، مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة، أن الأمين العام تلقى، عقب مراسم التسلم والتسليم، إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول أبرز المستجدات في الملفات السياسية، كما عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين لبحث أولويات المرحلة المقبلة ومنهجية العمل في مختلف القطاعات.

وأضاف البيان أن الأمين العام وقع أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، معربا عن شكره وتقديره للثقة التي أولوه إياها.

كما وقع خطابات موجهة إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب، تضمنت تقييما للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين الجامعة العربية والدول العربية من مواجهة التحديات الراهنة، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي.