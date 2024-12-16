إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان... في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".

احتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.

وأضاف نتانياهو أن "تدعيم الجولان هو تدعيم لدولة إسرائيل وهو أمر مهم خصوصا في هذا الوقت. سنواصل ترسيخ وجودنا هناك وتطويره والاستيطان"، مشيرا إلى أن "الجميع باتوا يدركون اليوم الأهمية البالغة لوجودنا في الجولان".

يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، إضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.

"إلى الأبد"

والأسبوع الماضي، أكد نتانياهو أن الجولان سيظل إسرائيليا "إلى الأبد".

وجاء ذلك عقب أمر أصدره للقوات بالعبور إلى منطقة عازلة تنتشر فيها الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974، كما استولت القوات الإسرائيلية على مناطق خارج المنطقة العازلة، بينها جبل الشيخ (جبل حرمون) الاستراتيجي.

ووصفت إسرائيل هذه الخطوة التي قوبلت بإدانة دولية، بأنها إجراء مؤقت ودفاعي بعد ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ"الفراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة" إثر سقوط نظام الأسد.

وأكد مسؤول أممي في نيويورك لوكالة فرانس برس أن قوة حفظ السلام "لاحظت عددا من الحوادث اليومية حيث يعمل الجيش الإسرائيلي في شرق المنطقة العازلة".

وعقب إطاحة الأسد، شنّت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت مواقع عسكرية وأسلحة استراتيجية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد إن بلاده "ليس لديها مصلحة في مواجهة سوريا. سياسة إسرائيل تجاه سوريا ستتحدد من خلال تطور الوقائع على الأرض".

وأضاف في بيان مصور صدر عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن سوريا هاجمت إسرائيل في الماضي وسمحت لجهات أخرى بينها حزب الله اللبناني بمهاجمتها من الأراضي السورية.

وتابع نتانياهو "لضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي، اتخذنا سلسلة إجراءات مكثفة في الأيام الأخيرة".

وأكد أنه "خلال أيام قليلة، دمرنا القدرات التي بناها نظام الأسد على مدى عقود".