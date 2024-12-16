"التعاون" يرحب ببيان لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا

رحب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، دعم دول المجلس لجميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم جميع الدعم له، مثمنا ما تضمنه البيان الصادر، الذي سيسهم في بناء وازدهار الجمهورية العربية السورية، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد شارك في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا الذي عقد أمس بالعقبة حيث تم توجيه الدعوة إلى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين "الرئيس الحالي للقمة العربية" ودولة قطر لحضوره بجانب أعضاء لجنة الاتصال التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية .

وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا دعم عملية انتقالية سلمية سياسية (سورية - سورية) جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.