سوريا والعراق.. لجان مشتركة في الطاقة والزراعة والنقل والمنافذ الحدودية

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في قصر الشعب في دمشق.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية السورية إنه:" جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة ".

وكان حسين قد وصل الى دمشق صباح اليوم في زيارة رسمية بدعوة من نظيره السوري بحسب ما نشره في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: وصلت إلى سوريا في زيارة رسمية تلبية لدعوة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني سنبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري إلى جانب التشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية

وأورد بيان مشترك نشره الطرفان أن حسين والشيباني بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".

واتفق الطرفان كذلك "على تشكيل لجنة مشتركة مختصة في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والنقل والمنافذ الحدودية"، كما بحثا بسحب البيان "آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا".

وبدأ العراق مؤخرا تصدير كميات محدودة من النفط عبر سوريا، بعد تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز إثر اندلاع حرب الشرق الأوسط.

وكان مصدر دبلوماسي عراقي أفاد وكالة فرانس برس بأن حسين سيلتقي بالإضافة الشرع والشيباني، وزير الطاقة محمد البشير.

وتُعدّ زيارة حسين لدمشق الأولى لمسؤول سياسي عراقي بهذا المستوى منذ سقوط بشار الأسد.