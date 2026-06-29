الولايات المتحدة وإيران تتفقان على تعليق هجماتهما وعقد اجتماع في قطر





تفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين كبار، وهما تعتزمان عقد اجتماع الثلاثاء في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات في الأيام الأخيرة على الرغم من نوقيعهما مذكرة تفاهم في 17 يونيو لإنهاء الحرب التي عطلت الشحن عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وبموجب هذه المذكرة، تعهدت طهران بالسماح بمرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، في حين وافقت واشنطن على رفع حصارها عن الموانئ الإيرانية.

وقال مسؤول أميركي رفيع لموقع أكسيوس الأحد "قررنا وقف كل النشاط الحركي"، مستخدما المصطلح العسكري للضربات.

وأفاد مسؤول أميركي ثان لأكسيوس أن الجانبين سيوقفان إطلاق النار "في الوقت الحالي"، لافتا إلى أنه بإمكان السفن "التحرك بحرية" مع استمرار المحادثات.

وأكد المسؤولان الأميركيان إضافة إلى مصدر ثالث، الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء في قطر.

وذكرت شبكة "سي ان ان" تعليقات مماثلة نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، حيث قال إن الجانبين سيوقفان الهجمات حاليا وأنهما اتفقا على الاجتماع في الدوحة الثلاثاء لإجراء مزيد من المناقشات.

وهدد الرئيس دونالد ترامب السبت ب"إزالة إيران من الوجود" في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة على خوض الحرب.

ولم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على طلب للتعليق.