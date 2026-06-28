الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي كان آخرها فجر اليوم الأحد في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية في بيان أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار.

وجددت الخارجية الكويتية التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.