نتنياهو بعد اتفاق لبنان: اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها بالمنطقة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بالاتفاق مع لبنان الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، واصفا إياه بأنه إنجاز "تاريخي" وجّه ضربة إلى إيران وحزب الله.

وقال نتنياهو في إحاطة نقلها التلفزيون "أمس... توصلنا إلى اتفاق تاريخي لإسرائيل بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان". وأضاف "هذه ضربة لإيران وحزب الله".

وكرر نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في ما يسمى "المنطقة الأمنية" وهي القرى التي تحتلها بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وقال "سنبقى في المنطقة إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وبقية الجماعات الإرهابية".

وأضاف "لقد أقرّت الولايات المتحدة ولبنان بحق إسرائيل في الإبقاء على منطقة أمنية داخل لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية أمننا".

وتابع "سنواصل السيطرة على هذه المنطقة الأمنية إلى أن يُنزع سلاح حزب الله وكل المنظمات الإرهابية الأخرى بالكامل، ولا يعود أي منها يشكل تهديدا لإسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مشيراً " هناك اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها".