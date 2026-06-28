عون يؤكد هاتفياً لترامب: لبنان سيتحمّل مسؤوليته في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الدولة ستتحمّل مسؤولية تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأورد البيان أن عون لفت في حديثه مع ترامب إلى أن "الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار"، متمنيا أن "تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لاسيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية".