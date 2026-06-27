رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية





أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة فجر اليوم.

وأكد معالي الأمين العام لرابطةُ العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ، أن الاعتداءاتِ الإيرانيةِ على مملكة البحرين تعّد انتهاكًا للقيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الدكتور العيسى على التضامُنِ الكاملِ مع مملكة البحرين، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تَحفَظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.