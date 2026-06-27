إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

تعرّضت ناقلة نفط في مضيق هرمز اليوم السبت لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بجسر القيادة فيها، من دون تعرّض أي من أفراد الطاقم لأذى، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي ام تي او) إنها تلقّت "بلاغا عن حادثة في مضيق هرمز. أفاد ربان ناقلة نفط بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول".

وأشارت إلى أن "أضرارا لحقت بجسر القيادة، وجميع أفراد الطاقم بخير، كما لم تُسجّل أي أضرار بيئية حتى الآن".

وأوضحت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد تيك" أن ناقلة النفط التي أصيبت تحمل اسم "كيكو" وترفع علم بنما.