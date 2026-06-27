هل كسرت واشنطن سياسة ضبط النفس في مواجهة إيران ؟





شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً جديداً، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه ضربات عسكرية مباشرة استهدفت أهدافاً إيرانية، وذلك في أعقاب هجوم تعرضت له سفينة شحن تجارية في الممر المائي الاستراتيجي.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها عبر منصة "إكس"، بأن القوات الأمريكية شنت يوم الجمعة ضربات مركزة استهدفت مواقع إيرانية مخصصة لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تدمير محطات رادار ساحلية، مؤكدة أن هذا التحرك العسكري يأتي كرد قوي ومباشر على الهجوم الذي استهدف بالأمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وشددت "سنتكوم" في بيانها على أن ما وصفته بالعدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به.

وفي سياق متصل، واكبت وسائل الإعلام الأمريكية هذا التطور العسكري باهتمام بالغ، حيث أفردت شبكات الأخبار والصحف الكبرى مساحات واسعة لتحليل أبعاد الضربة وخلفياتها الأمنية؛ حيث نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في البنتاغون قوله إن "العملية العسكرية كانت جراحية ومحددة بدقة لتقويض قدرات الحرس الثوري الساحلية، ولن تتوانى واشنطن عن حماية خطوط الملاحة الدولية من أي تهديدات مسيرة أو صاروخية مستقبلاً".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحليلها للموقف إلى أن "هذه الضربات تمثل الخروج الأوضح عن سياسة ضبط النفس الرسمية، وتضع الاتفاقيات الهشة لوقف إطلاق النار في مهب الريح، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من حرب الظل البحرية بين واشنطن وطهران".

وفي ذات الإطار، ركزت شبكة "فوكس نيوز" على الجانب الردعي للعملية، موثقة في تقريرها أن "الرد الأمريكي العسكري السريع جاء ليرسل إشارة حازمة لطهران بأن العبث بحرية التجارة عبر مضيق هرمز خط أحمر سيكلفها أصولاً عسكرية استراتيجية في كل مرة".