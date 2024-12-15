الولايات المتحدة تؤكد اتصالها "المباشر" مع السلطات السورية الجديدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت أن بلاده أقامت "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام التي تقود تحالفا من فصائل مسلحة أسقط الرئيس بشار الأسد وتولى السلطة في دمشق.

من جهتها أعادت تركيا، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا، فتح سفارتها في دمشق بعد أكثر من 12 عاما على إغلاقها.

وانتشرت شرطة المرور التابعة للسلطات الجديدة أمس السبت في شوارع العاصمة، فيما انكب عمال البلدية على تنظيف الطرق. وأعيد فتح معظم المتاجر، بما في ذلك سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وشدّد التاجر أمجد صندوق على ضرورة إنعاش النشاط في السوق، قائلا إن "النظام سقط لكن الدولة لم تسقط".

حكومة جامعة

-قادت هيئة تحرير الشام تحالفا من فصائل مسلحة عدة، في هجوم بدأ في 27 نوفمبر وأدى الأحد إلى انهيار حكم الأسد.

وفكت الهيئة ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، لكن دولا غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها "منظمة إرهابية".

وصرح بلينكن لصحافيين بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة الساحلية أقصى جنوب الأردن "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف آخرين".

ولم يذكر الوزير الأمريكي تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال، لكن عندما سئل إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم مباشرة، أجاب "اتصال مباشر - نعم".

وأوضح أن الاتصال كان جزءا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي خطِف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

"عملية انتقالية سلمية"

وشدد الوزير الأمريكي على "وجوب احترام حقوق جميع السوريين، بمن فيهم الأقليات والنساء. ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجونها".

وشارك في محادثات العقبة أيضا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي أكد ضرورة "ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية سريعا".