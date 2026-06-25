مراوغات إيران «تغرق» في مياه هرمز

مع تصاعد الضغوط الدولية على إيران إزاء تهديداتها ومراوغاتها المتعاقبة بشأن إغلاق مضيق هرمز، أو فرض رسوم عليه، عكس المشهد أمس حالة إرباك وفقد للسيطرة من الجانب الإيراني، أشبه بغرق هذه المراوغات في مياه الممر الحيوي الدولي.

تجلى ذلك من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر «تروث سوشيال»، بأن إيران أقرت له بعدم فرض أي رسوم عبور، وتهديداته بأنه «إذا حدث خلاف ذلك فستنتهي المفاوضات مع إيران فوراً»، وكذلك فيما أكده وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بأن نحو 72 سفينة عبرت هرمز خلال 24 ساعة، وأن إيران لن تكون قادرة على إغلاق المضيق بعد الآن، وتشديده على أن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تدفق النفط عبر المضيق، حتى في غياب أي اتفاق مع طهران.

من جهتها، أكدت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أن سفناً ​بدأت عبور المضيق في إطار خطة تتيح لمئات السفن الإبحار عبر هرمز.

كما أعلنت ⁠عُمان عن مسارين مؤقتين شمال وجنوب الممر الملاحي الحالي في المضيق لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. إلى ذلك، تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن بلاده لن تقوم بأي شيء من شأنه تقويض أمن حلفائها في منطقة الخليج فيما يتعلق بتعاملها مع إيران.

وقال روبيو في الكويت، خلال جولة خليجية، إن جميع دول العالم تعارض فرض إيران رسوماً على عبور المضيق الحيوي، وإن الفرق الفنية المفاوضة ستستأنف المحادثات في نهاية الشهر الجاري، ومن المرجح أن تعود إلى سويسرا مجدداً.