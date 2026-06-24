عُمان تفتح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن بمضيق "هرمز" بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية





أتاحت سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقًا للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق "هرمز" وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي ووفقا لالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور.

وأضافت أن هذا الاجراء يأتي كذلك تماشيا مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.