الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نستعد لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية

تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وقال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الإسراع في تنفيذ هذا الأمر ضروري في ظل الإطار الزمني المحدد بـ 60 يوما للاتفاق بين أمريكا وإيران.

وأوضح غروسي خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية العامة، أن الأولوية القصوى الحالية للوكالة تتمثل بالتأكد من مكان اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف "لدينا تصور عن مكان اليورانيوم المخصب، لكن من المهم أن تبلغها إيران بالموقع، بعض منشآت التخزين دمرت جزئيا إثر الهجمات، ما يستدعي دراسة آليات الوصول إلى هذه المواد".

وتابع "سنجري في أقرب وقت محادثات مع الجانب الإيراني لتحديد مواعيد عمليات التفتيش وتفاصيلها".