رئيس وزراء باكستان: هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

أكّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنّ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم تتطرّق إلى موضوع الصواريخ الباليستية الإيرانية، موضحاً أنّه لا ذكر للصواريخ في المذكرة لأنها لم تكن مطروحةً على الطاولة مطلقاً، ومعرباً عن أمله في أن تقود إلى السلام في المنطقة بأكملها.

ورفض رئيس الوزراء ازدواجية المعايير في هذا الملف، قائلاً إنّه من غير المعقول أن يمتلك بعض الدول صواريخ باليستية وتُمنَع منها إيران، وإنّه لا يمكن لتلك الدول امتلاكها من دون أن يكون ذلك حقاً لإيران أيضاً.

وحذّر من أنّ هناك دولاً وجهاتٍ مخرّبة تسعى إلى عرقلة الاتفاق وإفشال مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأشار في رسالةٍ إلى المرشد الإيراني إلى أنّ إيران توصّلت إلى وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم وحفظت كرامتها.

ونوّه رئيس الوزراء الباكستاني بأنّ التقدّم الذي تحقّق ما كان ليحدث لولا دعم عددٍ من دول المنطقة، مشيداً بدور قادتها في التوصّل إلى السلام، ومحذّراً من أنّ الحرب كان يمكن أن تدمّر كلّ شيء.

وأكّد رغبة بلاده في مواصلة دورها حتى يتحقّق سلامٌ دائم.