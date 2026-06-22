قطر تعلن وفاة 13 شخصاً في انفجار منطقة رأس لفان الصناعية

أعلنت السلطات القطرية الاثنين وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي خلال مؤتمر صحافي "اليوم أقوم بمهمة كنت أتمنى ألا أقوم بها أبدا، وهي الإعلان عن وفاة 13 شخصا من العاملين" الباكستانيين والهنود، وإصابة 66 آخرين من جنسيات مختلفة.

وشدد الكعبي على أن الانفجار "لن يؤثر على صادرتنا الى العالم بأي شكل... هذه كانت حادثة وليست عملية تخريب أو (عملية) عدائية".