بيان قطري باكستاني مشترك: خارطة طريق لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران





أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك عن اختتام الجولة الأولى من المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي عُقدت في سويسرا برعاية وتسهيل من البلدين الوسيطين.

وأفاد البيان بأن اللجنة رفيعة المستوى المشرفة على المفاوضات قد توافقت على خريطة طريق واضحة المعالم تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين واشنطن وطهران خلال فترة زمنية سقفها 60 يوماً، على أن يستمر كبار المفاوضين من الجانبين في تقديم تقارير دورية ومنتظمة للجنة لمتابعة التقدم المحرز.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الميدانية والسياسية العاجلة، أبرزها إنشاء خلية مشتركة لفض النزاعات وإنهاء الصراع بين الطرفين ولبنان، وذلك بتسهيل مباشر من الوسطاء لضمان الالتزام الكامل والنهائي بوقف كافة العمليات العسكرية على الساحة اللبنانية.

كما أقر البيان التوافق على تدشين خط اتصال مخصص لضمان العبور الآمن والمستقر للسفن التجارية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا ومن المقرر أن تواصل الفرق الفنية محادثاتها التفصيلية لبقية الأسبوع الحالي في منتجع "بورجنشتوك" السويسري لمناقشة وبحث كافة القضايا العالقة وإتمام بنود الاتفاق المرتقب.