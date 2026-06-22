أكسيوس يكشف كواليس الحراك الأمريكي الإيراني بسويسرا





كشف موقع "أكسيوس" الإخباري عن خوض مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران محادثات ماراثونية وشبه متواصلة في سويسرا استمرت حتى ليلة الأحد، في مسعى حثيث لإطلاق جهد دبلوماسي مكثف يمتد لستين يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين القوتين الإقليمية والدولية.

وجرت هذه اللقاءات رفيعة المستوى على هامش قمة "بحيرة لوسيرن" بالقرب من منطقة ستانستاد السويسرية، بحضور ومشاركة بارزة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مما يعكس الزخم الدولي والوساطة الإقليمية المصاحبة لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات.

وأفاد تقرير الموقع الإخباري بأن استمرار هذه المباحثات المكثفة بين الوفدين الأمريكي والإيراني يؤكد رغبة الطرفين في البقاء بمسار التفاوض والانخراط الجدي في تفكيك الملفات المعقدة، على الرغم من وجود اختلافات جوهرية وفجوات واسعة لا تزال تفصل بين مواقفهما بشأن البنود التقنية والأمنية.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن نجاح هذه المحادثات الماراثونية في كسر الجمود الراهن قد لا يقتصر على إحياء الشق النووي فحسب، بل يمكن أن يشكل تمهيدًا وأرضية خصبة لفتح قنوات مناقشة أوسع نطاقًا تشمل ملفات الأمن الإقليمي واستقرار منطقة الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة.

ونقلت أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي أن المفاوضات ستستمر ليلاً، مؤكداً أن التركيز في المفاوضات سيكون على ضمان الاستقرار اللبناني ووضع آليات لتجنب التصعيد في لبنان وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.