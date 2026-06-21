إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب حريق مستودع

أعلنت سلطات لوس انجلوس حالة الطوارئ أمس السبت في المدينة، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف.

ووصفت كارين باس، رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، الحريق في بيان بأنه "حادث كبير".

واندلع الحريق بعد ظهر الأربعاء في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46,400 متر مربع، حيث أدى احتراق عازل رغوي واحتمال تسرب مادة الأمونيا إضافة إلى انصهار ألواح شمسية، إلى تعقيد عملية مكافحة الحريق، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

وقالت إدارة إطفاء لوس أنجلوس في منشور على فيسبوك "وصلت رائحة الدخان إلى معظم أنحاء المدينة"، مضيفة "نحن نحض الجميع على الحد من التعرض له قدر الإمكان".

وتم احتواء الحريق إلى حد ما داخل المستودع، لكنه لا يزال مشتعلا ورائحة البلاستيك المحترق تملأ الأجواء.

وفي وقت مبكر، تم تحذير سكان المنطقة المحيطة بالمستودع في بويل هايتس، وهو حي متنوع في شرق لوس أنجلوس، بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وتجنب استنشاق الهواء.

وفتحت السلطات مراكز إغاثة يعمل على مدار الساعة للأشخاص الذين لا يستطيعون الفرار.

لكن مسؤولي الإطفاء رفعوا تلك الأوامر لاحقا، مؤكدين أن الدخان ليس ساما ولا يختلف عن دخان حرائق المباني العادية.

وأصدر مسؤولو جودة الهواء تحذيرات لسكان المناطق المتضررة بتجنب الأنشطة الخارجية.

وأعربت عضوة مجلس المدينة، إيزابيل خورادو التي تمثل المنطقة التي يشتعل فيها الحريق، عن قلقها بشأن الآثار الصحية طويلة الأمد في بويل هايتس.

وقالت في بيان السبت "لقد عانى السكان لأيام من الدخان وأوامر البقاء في المنازل واضطرابات الحياة اليومية إضافة إلى التساؤلات المستمرة حول تأثير ذلك على صحتهم وسلامتهم".