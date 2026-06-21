واشنطن تمنع ابتزاز إيران ومسار سويسرا ينطلق اليوم

واجهت أمس مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي بدأ سريانها منذ أيام أول اختبار ميداني هدد بانهيارها مع تسارع التطورات، وسط ترقب دولي لانطلاق مفاوضات تقنية بين الجانبين، اليوم الأحد، في سويسرا، على وقع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار القصف الإسرائيلي للجنوب اللبناني.

لكن اتصالات واشنطن وضغوطها على إسرائيل أسفرتا عن تهدئة الوضع، إذ أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار من دون انسحاب قواتها من جنوب لبنان. وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي جاء عقب تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها قررت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن كخطوة أولى، محذرة من أن التفاهم مع واشنطن بات في خطر ما لم تنفذ تعهداتها.

وكذب الجيش الأمريكي إعلان إيران إغلاق المضيق، معلناً رصد عبور 55 سفينة تجارية ونقل أكثر من 17 مليون برميل نفط عبر المضيق أمس.

وقلل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من دلالات الإغلاق، مؤكداً أن يد ترامب ممدودة لإيران في حال غيرت سلوكها، وأن الرئيس قرر منح المفاوضات فرصة خلافاً لرغبة أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، متوقعاً زيارة سويسرا خلال الأيام المقبلة للمشاركة في المحادثات الفنية بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، لمتابعة مذكرة تفاهم إسلام آباد.