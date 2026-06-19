بن غفير يهدد بحرق لبنان بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الجمعة أنه "يجب أن يحترق لبنان بكامله" بعدما أعلن الجيش مقتل أربعة عسكريين إسرائيليين في عمليات في جنوب لبنان، فيما قتل 18 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية أمس.

وقال بن غفير، الحليف السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحد أبرز وجوه اليمين المتطرف الإسرائيلي، "مع كل احترامنا للأمريكيين، يجب أن تؤكد إسرائيل بوضوح للعالم بأسره أنها لا تساوم على دماء أبنائنا وأمن مواطنينا. يجب أن يحترق لبنان بكامله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة مقتل أربعة من جنوده في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، مقابل مقتل 18 لبنانياً جرءا الغارات الاسرائيلية أمس.