بلينكن يقوم بزيارة إلى العراق لإجراء محادثات حول مستقبل سوريا

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارة غير معلنة لبغداد، في إطار سعيه لتنسيق مقاربة إقليمية للوضع الراهن في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.

بعد مغادرته العاصمة التركية أنقرة، وصل بلينكن بعد ظهر الجمعة إلى العاصمة العراقية حيث أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس المرافق للوزير الأميركي.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إثارة المزيد من النزاعات في سوريا، بعد أيام على إطاحة الفصائل المسلحة المعارضة نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال بلينكن قبيل مغادرته الأردن حيث التقى الملك عبدالله الثاني متوجها إلى تركيا ضمن جولته لبحث الأزمة السورية، إنه عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن نحاول جميعا التأكد من أننا لا نثير أي نزاعات إضافية".