إسرائيل تطلب من جيشها "الاستعداد للبقاء" في المنطقة العازلة في الجولان طوال الشتاء

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة الأوامر للجيش الإسرائيلي "للاستعداد للبقاء" طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة بين سوريا والدولة العبرية في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة.

وبعد ساعات من فرار الرئيس بشار الأسد إثر وصول الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق الأحد، استولت إسرائيل التي احتلّت الجزء الأكبر من هضبة الجولان خلال حرب 1967، على المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح.

ومذاك، يشنّ الجيش الإسرائيلي مئات الضربات الجوية والبحرية على منشآت عسكرية في سوريا استهدفت مخزونات الأسلحة الكيميائية والدفاعات الجوية على السواء خشية وقوعها بين أيدي الفصائل المسلحة.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في وقت يواصل فيه الجيش سحب جنوده من جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية نوفمبر بعد شهرين على بدء الحرب المفتوحة مع حزب الله اللبناني الموالي لإيران. في المقابل تستمر الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان الجمعة "بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية بمكان من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون ويجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية (الجيش) في المكان للسماح للجنود بالبقاء في هذا المكان رغم ظروف الطقس الصعبة".

والخميس، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن انهيار حكم الأسد أحدث "فراغا عند حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة"، مشددا على أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة التي استولت عليها الأحد موقت، في انتظار استتباب الأمن عند الحدود بين إسرائيل وسوريا.

انتهاك" و"فوضى



وأثار احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة انتقادات دولية واسعة النطاق، بما في ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا الخميس "جميع الأطراف إلى وضع حد للوجود غير المسموح به في المنطقة العازلة، والامتناع عن أي فعل من شأنه تقويض وقف إطلاق النار واستقرار الجولان".

وترى الأمم المتحدة في سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة على تخوم هضبة الجولان السورية المحتلة "انتهاكا" لاتفاق فض الاشتباك العائد إلى العام 1974.

ودعت الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل إلى أن تكون سيطرتها على المنطقة "موقتة".

وقال بعض المحللين إن إسرائيل تخشى من وقوع مخزونات الأسلحة الكيميائية أو غيرها من الأسلحة الاستراتيجية في سوريا في أيدي الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تستخدمها ضدها.

وتوقّع الخبير الجيوستراتيجي مايكل هورويتز أن تكون مدّة انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة "رهنا باستقرار النظام السوري الجديد ونواياه".

وهو قال في تصريحات لوكالة فرانس برس إنه بالرغم من الرسائل التوفيقية التي توجّهها الإدارة السورية الجديدة للجميع، بما في ذلك إزاء الدولة العبرية، "لا أظنّ ان إسرائيل مستعدّة للمجازفة بعد السابع من أكتوبر".

وأضاف "أرى أن الميل للبقاء في الجزء السوري من جبل حرمون، حتّى على المدى الطويل، سيكون قويّا جدّا في ظلّ الفوضى الراهنة وتشكيلة الحكومة الإسرائيلية" التي تضمّ اليمين المتطرّف.