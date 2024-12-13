بلينكن: "مؤشرات مشجعة" على وقف إطلاق نار في غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته أنقرة الجمعة، أنّه رأى "مؤشرات مشجّعة" على التقدّم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان "ناقشنا (الوضع في) غزة، وناقشنا الفرصة التي أراها... للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار. وما رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين هو المزيد من المؤشرات المشجّعة".

وطالب تركيا استخدام نفوذها كي تردّ حركة حماس "بالإيجاب" على مقترح لوقف إطلاق النار.

وصرّح "تحدثنا عن ضرورة أن تردّ حماس بالإيجاب على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار للمساهمة في إنهاء هذا الوضع. ونقدر جدا الدور الذي تقدر تركيا على لعبه من خلال استخدامها صوتها لدى حماس في محاولة لإنجاز ذلك".

وكان بلينكن قد تطرّق أيضا إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة خلال زيارته الأردن الخميس، في الجولة الثانية عشرة له في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 الذي تسبب باندلاع الحرب في غزة.