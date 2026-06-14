الإمارات: لا بديل عن المسار المدني بالسودان

شددت دولة الإمارات على موقفها الثابت الداعم لمسار مدني في السودان كونه سبيلاً وحيدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مؤكدة أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركته في جلسة حول السودان بمنتدى أوسلو، موقف الإمارات الثابت الداعم لمسار مدني سوداني شامل، باعتباره السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب، وتحقيق سلام مستدام، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوداني.

وفي أحدث تطورات المشهد الميداني في السودان أثار قصف الجيش جسر أردمتا الحيوي بولاية غرب دارفور، الذي يمثل أحد أهم شرايين نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، إدانات دولية واسعة.

وكان الجيش السوداني قصف الثلاثاء جسر أردمتا بطائرة مسيّرة، وهو الجسر الذي يُعد أهم ممر حيوي لنقل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى إقليمي دارفور وكردفان.