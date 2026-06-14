الإمارات تنفي بشكل قاطع مزاعم إعلامية بشأن نقل أموال إلى إيران

نفت الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة، ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

من جهة أخرى، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تدرك أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات، تتمثل في الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق، مضيفاً أن الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «في مرحلة جيواستراتيجية أكثر تعقيداً، تدرك الإمارات أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات: الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق». وأضاف معاليه: «وستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك».