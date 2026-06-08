الجيش الإسرائيلي يستهدف "منظومات الدفاع الاستراتيجية" في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين استهداف "منظومات الدفاع الاستراتيجية" التابعة للقوات الإيرانية.

وقال الجيش في بيان "أنجزت عشرات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني الإرهابي".

وأضاف البيان "خلال الفترة الأخيرة تم نشر منظومات دفاعية في عدة مناطق داخل إيران وذلك في إطار جهود النظام لإعادة إعمار قدراته على الرصد والدفاع التي تضررت خلال عملية زئير الأسد. وقد أسفرت الضربة عن تدمير هذه المنظومات".